LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | subito i quartetti tornano Balsamo Consonni e Paternoster!

Oggi la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. La manifestazione è partita con le gare dei quartetti, mentre tornano in pista Balsamo, Consonni e Paternoster. Gli atleti italiani sono pronti a dare battaglia, e gli appassionati possono seguire tutto in diretta, aggiornandosi sui risultati in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) al via la manifestazione continentale con l'attenzione che sarà rivolta in special modo ai quartetti degli inseguimento. Si partirà al mattino con le qualificazioni del team sprint femminile e dell'eliminazione maschile. Dal pomeriggio spazio invece alle pursuit ed alle finali delle discipline sopracitate. Dalle 11.00 il via ufficiale con l'eliminazione maschile, seguita poi dal team sprint femminile in cui l'Italia schiera Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci.

