LIVE Australian Open | alle 9.30 la finale tra Djokovic e Alcaraz

Questa mattina alle 9.30 si gioca la finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È una partita che potrebbe entrare nella storia del tennis: lo spagnolo, ancora molto giovane, cerca il suo primo Slam e il Grande Slam di carriera, mentre Djokovic punta a consolidare la sua lunga serie di successi nel torneo australiano. La sfida promette emozioni intense e grandi battaglie sul campo.

La finale degli Australian Open segnerà la decima sfida fra Djokovic e Alcaraz, con il serbo che è avanti per 5 vittorie a 4 nei precedenti confronti. A livello di Slam conduce Alcaraz per 3-2, con le due prestigiose vittorie nelle finali di Wimbledon del 2023 e 2024 e il successo nella semifinale degli Us Open 2025, mentre Nole si è imposto nella semifinale del Roland Garros 2023 e nei quarti dell’Australian Open 2025. Sul cemento all’aperto due vittorie di Djokovic contro una dello spagnolo. Sulla terra di Parigi il serbo ha vinto anche l'oro olimpico contro Alcaraz per 7-6 7-6 Il serbo è arrivato in finale superando Sinner in semifinale in cinque set dopo 3 ore e 50 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Novak Djokovic supera Jannik Sinner in cinque set e vola in finale agli Australian Open.

