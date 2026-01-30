Australian Open Djokovic batte Sinner in 5 set | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 Novak sfiderà in finale Alcaraz domenica alle 9 | 30 - VIDEO

Novak Djokovic supera Jannik Sinner in cinque set e vola in finale agli Australian Open. La partita è stata lunga e combattuta, con il serbo che ha mostrato tutta la sua esperienza per avere la meglio sul giovane italiano. Domenica alle 9:30 Djokovic affronterà Carlos Alcaraz in una sfida che promette grandi emozioni.

Djokovic, aggiunge un’altra finale Slam al suo straordinario palmarès e si prepara alla super sfida contro Carlos Alcaraz, in programma domenica alle 9:30 Novak Djokovic batte in semifinale Jannik Sinner al termine di una sfida durissima e conquista l’accesso alla finale degli Australian Open. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Australian Open, Djokovic batte Sinner in 5 set: 3-6/6-3/4-6/6-4/6-4, Novak sfiderà in finale Alcaraz domenica alle 9:30

Questa mattina, al quinto set, Carlos Alcaraz ha battuto Zverev e si è guadagnato il posto in finale agli Australian Open.

Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per la semifinale degli Australian Open.

