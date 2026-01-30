LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | inizio alle 9.30 non scontato maratona Alcaraz-Zverev

Alle 9.30 scatta la diretta tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026. La partita si preannuncia lunga e intensa, con Djokovic che cerca di mantenere il titolo e Sinner pronto a sorprendere. Intanto, nelle altre partite, Alcaraz e Zverev stanno giocando una maratona con lo spagnolo in vantaggio di due set, ma il tedesco non ha ancora mollato. La giornata promette emozioni fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 E' in corso la prima semifinale tra Alcaraz e Zverev: al momento lo score recita 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 2-3 per lo spagnolo, che serve per pareggiare i conti nella quarta frazione ed avvicinarsi al successo, essendo in vantaggio per due set ad uno. Qualora i tempi dovessero allungarsi potrebbe slittare l'inizio di Sinner-Djokovic. Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l' azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la seconda semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: a Melbourne, l'italiano vuole centrare la terza finale consecutiva nel primo torneo stagionale del Grand Slam (di cui vinse l'ultimo atto nel 2024 e nel 2025).

