LIVE Alle 15 Como-Atalanta | Fabregas recupera Douvikas per Palladino CDK-Zalewski dietro Scamacca

Questa pomeriggio alle 15 si gioca la sfida tra Como e Atalanta. Fabregas torna in campo e recupera Douvikas, mentre Palladino sceglie CDK e Zalewski dietro Scamacca. È una partita importante per l’Europa: il Como lotta per uscire dall’ultimo posto in classifica e conquistare una coppa, mentre l’Atalanta cerca punti per avvicinarsi alla zona europea. La partita promette battaglia e sorprese.

