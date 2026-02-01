LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | serbo commovente ma al lumicino

Alcaraz e Djokovic sono in campo in Australia, con il match che si avvicina a un momento decisivo. Djokovic ha vinto il primo set 6-2, ma Alcaraz ha risposto con forza e si è portato avanti nel secondo, 6-2. Ora il punteggio è 4-4 nel quarto set, con il serbo che sembra un po’ meno lucido. Djokovic ha mostrato emozioni, ma non riesce a mettere a segno il colpo decisivo. Gli spettatori restano col fiato sospeso, mentre i due giocatori continuano a lottare

30-15 Questa volta non butta via lo slice Alcaraz. Il punto di prima, forse, ha privato Djokovic del 5° set. 15-15 Non risponde sulla seconda di rovescio. Non è possibile amici! Seconda 0-15 CI CREDE! IN DIFESA NOLE! ED HA RAGIONE! Sotterra uno slice gravissimo Alcaraz. Si infiamma la Rod Laver Arena. Pugno alto per Nole! 4-4 PRIIIIIMA VINCENTE! C'è ancora il leone! A-40 Grandissima prima al centro di Djokovic! 40-40 Brutto errore dopo il servizio. Attenzione, si allunga ai vantaggi questo turno di servizio. Ricordiamo le 6 chance cancellate nel gioco d'apertura.

