LIVE Alcaraz-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | sfida generazionale Spagnolo favorito ma occhio all’eterno serbo

Alle 9 del mattino, il filo diretto con Melbourne si apre con la grande finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic scendono in campo per contendersi il primo Slam dell’anno. Alcaraz parte favorito, ma Djokovic, sempre presente, non si dà per vinto e promette battaglia. La partita si preannuncia lunga e combattuta, con il pubblico che già si prepara a un match tra generazioni diverse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto finale degli Australian Open 2026, finale attesissima tra Carlos ALCARAZ e Novak DJOKOVIC per assegnare il primo Major Della stagione. Il serbo a sorpresa é tornato a disputare un ultimo atto in un torneo del Grande Slam, lo ha fatto ribaltando un pronostico chiuso ed un disavanzo di due set a uno a Jannik Sinner. Un’impresa arrivata dopo oltre 4 ore di gioco, e che lo ha portato a disputare un’altra finale Slam dopo che l’ultima risale a Wimbledon 2024, quando pochi mesi dopo avrebbe coronato quella che é da molti considerata la più grande impresa della carriera: la vittoria olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi gli Australian Open 2026 vivono il loro momento più atteso.

Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Live: Carlos Alcaraz Vs Tommy Paul - Australian Open 2026 - Pre Quarter - Official game ATP

Argomenti discussi: Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; Australian Open 2026 - Sinner-Djokovic. la semifinale LIVE in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9:00; Australian Open LIVE: Djokovic in finale, Sinner battuto in cinque set; Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic. Contro Alcaraz in finale domenica giocherà il serbo.

AUSOPEN26:LA FINALE ALCARAZ DJOKOVIC Dopo due settimane di pura follia, siamo alla resa dei conti dell' edizione 2026 dell'Open d'Australia. A Melbourne si sta per scrivere la storia: da una parte la leggenda che non muore mai, Novak Djok - facebook.com facebook

