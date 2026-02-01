LIVE Alcaraz-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | sfida generazionale Spagnolo favorito ma occhio all’eterno serbo
Alle 9 del mattino, il filo diretto con Melbourne si apre con la grande finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic scendono in campo per contendersi il primo Slam dell’anno. Alcaraz parte favorito, ma Djokovic, sempre presente, non si dà per vinto e promette battaglia. La partita si preannuncia lunga e combattuta, con il pubblico che già si prepara a un match tra generazioni diverse.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto finale degli Australian Open 2026, finale attesissima tra Carlos ALCARAZ e Novak DJOKOVIC per assegnare il primo Major Della stagione. Il serbo a sorpresa é tornato a disputare un ultimo atto in un torneo del Grande Slam, lo ha fatto ribaltando un pronostico chiuso ed un disavanzo di due set a uno a Jannik Sinner. Un’impresa arrivata dopo oltre 4 ore di gioco, e che lo ha portato a disputare un’altra finale Slam dopo che l’ultima risale a Wimbledon 2024, quando pochi mesi dopo avrebbe coronato quella che é da molti considerata la più grande impresa della carriera: la vittoria olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Australian Open 2026
LIVE Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo per il 7° Slam, serbo per il 25°!
Oggi gli Australian Open 2026 vivono il loro momento più atteso.
LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire
Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.
Live: Carlos Alcaraz Vs Tommy Paul - Australian Open 2026 - Pre Quarter - Official game ATP
Ultime notizie su Australian Open 2026
Argomenti discussi: Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; Australian Open 2026 - Sinner-Djokovic. la semifinale LIVE in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9:00; Australian Open LIVE: Djokovic in finale, Sinner battuto in cinque set; Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic. Contro Alcaraz in finale domenica giocherà il serbo.
LIVE Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo per il 7° Slam, serbo per il 25°!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’atto finale degli Australian Open 2026, finale ... oasport.it
LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo risorge e approda con merito in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. oasport.it
AUSOPEN26:LA FINALE ALCARAZ DJOKOVIC Dopo due settimane di pura follia, siamo alla resa dei conti dell' edizione 2026 dell'Open d'Australia. A Melbourne si sta per scrivere la storia: da una parte la leggenda che non muore mai, Novak Djok - facebook.com facebook
Dove vedere Alcaraz-Djokovic, finale degli Australian Open 2026 in tv e streaming x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.