LIVE Alcaraz-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | iberico imbattibile nelle finali Slam solo il serbo può provarci

Questa mattina, gli occhi sono puntati sull’attesissima finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic. L’iberico, finora imbattibile nelle finali Slam, si prepara a sfidare il serbo, unico in grado di fermarlo. Le due star sono già in campo, e i tifosi seguono con trepidazione ogni movimento. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere se Djokovic riuscirà a spezzare il ritmo di Alcaraz o se il giovane spagnolo continuerà la sua corsa trionfale. La sfida è appena iniziata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIOCATORI IN CAMPO!!!! 09:38 Intanto prosegue il lungo avvicinamento alla finale. Ci chiediamo, ma lo facciamo sempre più spesso ormai senza risposta, come mai si scriva un orario preciso nell'orario di gioco se poi mai viene rispettato. Per dare tempo al pubblico di riempire la cornice? 09:34 Alcaraz che é praticamente infallibile nelle finali Major, non le perde mai. Solo Sinner é riuscito a batterlo. A Wimbledon! 09:32 Sale la tensione, terza finale Slam tra i due. Le ha vinte entrambe Alcaraz, nel giardino di casa di Djokovic. 09:29 Sinner che ha perso 1300 punti rispetto al 2025, tuttavia però anche se Alcaraz alza il trofeo oggi, resta più o meno tutto nelle mani dell'azzurro nella corsa al numero uno.

