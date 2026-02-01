LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’iberico nel 3° set

Alcaraz rompe il servizio di Djokovic nel terzo set e si porta avanti 4-3 nel match degli Australian Open. Djokovic aveva provato a chiudere lo scambio in pochi colpi, ma il suo dritto inside in si è fermato sul nastro. La partita è ancora aperta, con il pubblico che segue con attenzione ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Ha provato a chiudere lo scambio entro i primi 3 colpi Nole, si è fermato sul nastro il dritto inside in. 0-15 Doppio fallo Djokovic. 5-3 A trenta Alcaraz. 40-30 Aggressione totale di Djokovic con la risposta. 40-15 Grande volèe bassa di Alcaraz che dopo lo slice è andato a rete. Molto lucido adesso, dopo l'inizio molto affannoso e falloso. 30-15 Smash di dritto diagonale, pauroso! 30-0 Palla corta vincente di Alcaraz, terza di dritto e terzo punto conquistato. 15-0 In rete con il rovescio in allungo il serbo. 4-3 Con la prima resta appiccicato al rivale Djokovic.

