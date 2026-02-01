LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’iberico nel 3° set

Questa mattina a Melbourne, Novak Djokovic ha vinto il secondo set contro Carlos Alcaraz, portandosi sul 6-2, 4-2. L’inizio del terzo set ha visto il giocatore serbo mantenere il servizio e allungare il vantaggio, portandosi a un passo dalla vittoria parziale. Alcaraz ha invece messo in difficoltà Djokovic con un break nel terzo set, ma sembra ancora in partita. La partita è molto combattuta e i tifosi sono incollati alle tv, pronti a vedere come si svilupperà il resto del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e comoda chiusura Djokovic. 4-2 Chiude il game e si avvicina al 2 set a 1 Alcaraz. 40-30 Slice e dritto di là Alcaraz. 30-30 Doppio fallo. Secondo di Alcaraz. 30-15 Brutto errore di rovescio del serbo. 15-15 Palla corta, pallonetto Djokovic. 15-0 Servizio vincente al centro. 3-2 Muove la palla con il dritto favolosamente lo spagnolo. Costringe ad arrivare in allungo il serbo. BREAK! 15-40 Impreciso il rovescio dopo il servizio di Djokovic, che ha cercato subito il vincente. 15-30 Brutto errore di rovescio in palleggio di Alcaraz. 0-30 Non eccellente il servizio e volèe di Djokovic, viene infilato dal passante di rovescio di Alcaraz.

