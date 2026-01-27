LIVE Alcaraz-De Minaur 7-5 4-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break per l’iberico
In questa partita degli Australian Open 2026, Alcaraz conduce con un set e un break di vantaggio. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire gli sviluppi del match tra i due tennisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Si ferma in rete il dritto di De Minaur. Grave, era nello scambio. 15-15 Mette in rete il dritto l’iberico. 15-0 Prima vincente. Ora non rischia più nulla in battuta Alcaraz. 4-2 A zero per la prima volta nel match l’australiano! 30-0 Con il dritto De Minaur. 15-0 Di pochi centimetri lunga la risposta dello spagnolo. 4-1 Stavolta allunga Alcaraz. 40-30 Scambio di tocco, gigioneggia troppo e perde il quindici lo spagnolo. 40-15 Palla corta a segno Alcaraz. Arriva ma non tiene in campo la palla l’aussie. 30-15 Orribile errore in palleggio con lo slice di De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
In diretta dagli Australian Open 2026, aggiornamenti sulle sfide di oggi.
Questa partita degli Australian Open 2026 vede Alcaraz in vantaggio 4-3 contro De Minaur.
