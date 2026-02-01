Alcaraz e Djokovic si sfidano agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto dal serbo, il secondo è stato conquistato dallo spagnolo, portando il punteggio sul 1-1 nel terzo. Djokovic torna a colpire con successo, mentre Alcaraz cerca di reagire. La partita resta aperta e il pubblico è in attesa di vedere chi si aggiudicherà il titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Torna a colpire dritti in piena decontrazione Djokovic, la palla scorre che è un piacere! 15-0 A segno con la palla corta Djokovic. 1-1 A zero Alcaraz. 40-0 Servizio dritto e smash. 30-0 Servizio e coppia di dritti. 15-0 Eh, era stato bravo ad accelerare Djokovic, ma l’attacco non è definitivo: passa da qualsiasi parte del campo Alcaraz. Qui di rovescio stretto in spaccata come se nulla fosse. 0-1 Sbaglia di dritto Alcaraz da ottima posizione. Tiene il servizio Djokovic salvandosi ancora dallo 0-30 in apertura di parziale. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Gratuito di dritto dopo il servizio Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 6-2, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: iniziato un due su tre per assegnare il titolo!

Il match tra Alcaraz e Djokovic all'Australian Open 2026 sta entrando nella fase calda.

Il match tra Alcaraz e Djokovic agli Australian Open 2026 è partito con un ritmo intenso.

