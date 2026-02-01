LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 5-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | altro break e due su tre che pare inevitabile!

Il match tra Alcaraz e Djokovic all'Australian Open 2026 sta entrando nella fase calda. Djokovic recupera da un set e un break di svantaggio e si porta sul 5-2 nel secondo parziale. Ora il serbo ha l’opportunità di chiudere il set e mettere pressione all’avversario. La partita resta aperta, con i due giocatori pronti a dar battaglia per conquistare il titolo.

5-2 Altro break! Pari e patta amici! La finale degli Australian Open deve ancora cominciare! 30-40 Prima vincente. 15-40 Altra risposta nei piedi, Djokovic pare pensare già al 3°! 15-30 Clamoroso vincente di rovescio in corsa lungoriga di Alcaraz! 15-15 Molto carica la risposta di rovescio stavolta, in corridoio il rovescio contro balzo per cercare di non arretrare di Nole. 15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio Alcaraz. 4-2 A zero Alcaraz, ora è in campo anche lui! 40-0 Quinto ace. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Lungoriga vincente di dritto Alcaraz.

