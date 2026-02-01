LIVE Alcaraz-Djokovic 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizio molto spedito

Il match tra Alcaraz e Djokovic agli Australian Open 2026 è partito con un ritmo intenso. Djokovic prende subito il comando, portandosi sul 2-1 e mettendo pressione all’avversario. Al momento, Nole ha già messo a segno due punti con la sua prima, dimostrando di essere in gran forma. La partita si preannuncia molto combattuta e il pubblico è già in fermento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A zero, che inizio del serbo. 40-0 Ingiocabile con la prima in campo Nole. Serve a 195200 kmh sempre sulle righe. 30-0 Servizio e comodo dritto. 15-0 Errore gratuito di dritto di Alcaraz. Aveva pure risposto bene, nei piedi. C'è Rafael Nadal, un paio di volte campione qui! Nel 2022 dipinse la gioconda rimontando due set a Medvedev. 1-1 A quindici anche il 6 volte campione Slam. 40-15 A tutto braccio il serbo. Punticino rosicchiato. 40-0 Servizio e comodo dritto. 30-0 Sul nastro il primo tentativo di lungoriga di rovescio di Nole. 15-0 Ace. Alcaraz. 0-1 A quindici il 24 volte campione.

