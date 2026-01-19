LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | tie-break inevitabile nel 3° set

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con continui scambi e momenti di tensione, culminando in un terzo set molto combattuto. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi del match, con un focus sulle fasi più rilevanti e sui punti chiave che potrebbero determinare l’esito finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 A zero Maestrelli! Tie-break pressoché inevitabile.. 40-0 AAACCCCCEEEE! Attenta quota 20 il pisano! 30-0 Al corpo! 15-0 Ottimo slice di Maestrelli. 5-5 A zero Atmane. 40-0 Servizio e dritto Atmane. 30-0 Prima vincente. 15-0 Sbaglia con il suo colpo in risposta Maestrelli, il rovescio. Mannaggia! 5-4 LUNGOOOO! Il dritto di Atmane. A-40 Gran chiusura con lo smash in arretramento di Maestrelli. 40-40 Col dritto lungoriga colpisce il francese. 40-30 Che errore in risposta sulla seconda di Atmane, che si prende a racchettate! Dai Francesco! 30-30 Brutto errore di rovescio in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0. Aggiorna continuamente per gli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti.

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Aggiornamenti sulle azioni principali, punteggi e momenti salienti di questa partita, con un focus sul break di Maestrelli che ha portato l'italiano in vantaggio. Resta sintonizzato per tutte le novità e gli sviluppi del match.

