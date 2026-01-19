LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | tie-break inevitabile nel 3° set

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita si sta svolgendo con continui scambi e momenti di tensione, culminando in un terzo set molto combattuto. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli sviluppi del match, con un focus sulle fasi più rilevanti e sui punti chiave che potrebbero determinare l’esito finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 A zero Maestrelli! Tie-break pressoché inevitabile.. 40-0 AAACCCCCEEEE! Attenta quota 20 il pisano! 30-0 Al corpo! 15-0 Ottimo slice di Maestrelli. 5-5 A zero Atmane. 40-0 Servizio e dritto Atmane. 30-0 Prima vincente. 15-0 Sbaglia con il suo colpo in risposta Maestrelli, il rovescio. Mannaggia! 5-4 LUNGOOOO! Il dritto di Atmane. A-40 Gran chiusura con lo smash in arretramento di Maestrelli. 40-40 Col dritto lungoriga colpisce il francese. 40-30 Che errore in risposta sulla seconda di Atmane, che si prende a racchettate! Dai Francesco! 30-30 Brutto errore di rovescio in palleggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 3-6, 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA: tie-break inevitabile nel 3° set LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, 0-3 Australian Open 2026 in DIRETTA: francese avanti di un break nel secondo set

Segui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0. Aggiorna continuamente per gli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti. LIVE Maestrelli-Atmane 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’italiano!

LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo esordio Slam di Francesco ...

Inizia bene il primo match in un main draw Slam per Francesco Maestrelli, che conquista il primo parziale contro Atmane! x.com

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

