LIVE Musetti-Djokovic 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

Questa mattina, all’Australian Open 2026, Musetti e Djokovic sono scesi in campo per il primo turno. Dopo un inizio molto combattuto, il punteggio è di 1-2 in favore di Djokovic. La partita è già ricca di emozioni: Musetti ha avuto un momento di difficoltà con un doppio fallo, ma poi ha risposto con un break e un controbreak. Al momento, il match è ancora aperto e tutto può succedere. La partita prosegue con grande intensità e pubblico in attesa di capire chi prenderà il sopravvento.

40-40 Scappa via il rovescio in back difensivo di Musetti. Parità. 40-30 Indecisione di Lorenzo, che manda lungo il dritto a campo aperto. 40-15 Altro errore del tennista di Belgrado, stavolta con il dritto. 30-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Djokovic. 15-15 Servizio vincente del toscano. 0-15 Risposta di dritto vincente del serbo. 1-2 CONTROBREAK MUSETTI! Non passa il dritto in uscita dal servizio di Djokovic, c'è il controbreak! 40-A Palla del controbreak Musetti. Super risposta di dritto e comodo tocco a campo aperto dell'azzurro. 40-40 Djokovic punisce l'avversario con la smorzata.

