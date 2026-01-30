LIVE Sinner-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | inizio in ritardo sicuro Alcaraz-Zverev al quinto

Questa mattina agli Australian Open 2026 si gioca ancora il match tra Alcaraz e Zverev, con il tedesco che ha vinto il quarto set al tiebreak e ora tutto si decide in un quinto e decisivo set. La partita è partita in ritardo, e anche il Sinner-Djokovic dovrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo. La tensione sale, mentre i tifosi aspettano di sapere chi passerà alla fase successiva del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.05 Il tedesco Zverev ha vinto il quarto set al tiebreak per 7-4 ed ora la situazione è in parità: sarà necessaria la partita decisiva con lo spagnolo Carlos Alcaraz. A meno di sorprese, dunque, inizierà più tardi delle 9.30 il match tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic. 8.20 E’ in corso la prima semifinale tra Alcaraz e Zverev: al momento lo score recita 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 2-3 per lo spagnolo, che serve per pareggiare i conti nella quarta frazione ed avvicinarsi al successo, essendo in vantaggio per due set ad uno. Qualora i tempi dovessero allungarsi potrebbe slittare l’inizio di Sinner-Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizio in ritardo sicuro, Alcaraz-Zverev al quinto Approfondimenti su AustralianOpen 2026 LIVE Sinner-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizio alle 9.30 non scontato, maratona Alcaraz-Zverev Australian Open, Alcaraz e Zverev al quinto set (con lo spagnolo che non sta benissimo): poi toccherà a Sinner e Djokovic – La diretta Questa notte gli ottavi di finale agli Australian Open sono ancora aperti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su AustralianOpen 2026 Argomenti discussi: Sinner-Djokovic, la semifinale LIVE alle 9.30; AO, Sinner-Djokovic: in palio la finale. Segui gli aggiornamenti LIVE dalle 9:30; Australian Open 2026 - Sinner-Djokovic. la semifinale LIVE in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9:00; Sinner-Djokovic gratis in TV, la semifinale degli Australian Open verso la diretta in chiaro: chi la trasmette. Sinner-Djokovic, diretta live semifinale Australian OpenDiretta live della semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si affrontano per strappare il pass per l'atto conclusivo ... sport.virgilio.it Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVEA Melbourne l'azzurro a caccia della terza finale consecutiva nel primo Slam della stagione contro il serbo: il racconto del match e tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it Batti un colpo se sei pronto a tifare Sinner contro Djokovic - facebook.com facebook Puntate la , domani mattina gioca Sulla strada per la finale c'è l' Djokovic Guarda Sinner Djokovic agli #AustralianOpen, venerdì 30 gennaio alle 9:30 circa, ora italiana, su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.