L’Iran risponde all’Ue | Per noi i vostri eserciti sono forze terroristiche

L’Iran non ci sta e risponde duro all’Unione Europea. Teheran definisce le Guardie Rivoluzionarie come forze terroristiche e critica la decisione dei Paesi membri di inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Il governo iraniano dice che questa mossa è ingiusta e che non riconosce l’accusa di terrorismo, puntando il dito contro l’Europa per aver sostenuto le proteste nel Paese. La tensione tra Teheran e l’Occidente si alza ancora di più.

Il governo dell'Iran risponde all'Unione Europea, i cui 27 Stati membri hanno trovato giovedì l'accordo per inserire le Guardie Rivoluzionarie di Teheran (i cosiddetti " pasdaran ") nella lista delle organizzazioni terroristiche a causa del loro ruolo nella sanguinaria repressione delle proteste nel Paese. Teheran quindi muove le sue carte, dopo il colpo subito dall'Europa con la designazione dei Pasdaran come organizzazione terroristica. " L'Unione Europea è pienamente consapevole che, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea Consultiva Islamica, gli eserciti dei paesi che hanno partecipato alla recente risoluzione dell'Ue contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sono considerati terroristi ", ha scritto, in un post su X, Ali Larijani, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran.

