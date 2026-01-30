Iran affonda contro l’Ue | Anche i vostri eserciti saranno considerati terroristi

L’Iran minaccia l’Unione Europea, promettendo che anche i loro eserciti saranno considerati terroristi. La risposta arriva a poche ore dalla decisione di Bruxelles di inserire i pasdaran nell’elenco delle organizzazioni terroristiche riconosciute dall’UE. La tensione tra Teheran e l’Europa cresce, mentre le parole si fanno sempre più dure.

La tensione tra Iran e Occidente non si attenua. Il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale del Paese islamico, Ali Larijani, ha annunciato che Teheran intende designare come "terroriste" le Forze armate dei Paesi dell'Unione europea che a loro volto hanno inserito nella loro blacklist il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc). Un colpo durissimo che arriva a seguito della decisione di Bruxelles di inserire formalmente i Pasdaran, la milizia di Teherna, nella lista dei terroristi dell'Unione europea. Una scelta presa a seguito della proposta giunta proprio dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nel corso del Consiglio dei 27.

