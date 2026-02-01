Il rigore di Liotti illude la Casertana | i falchetti cadono a Cosenza e incassano la terza sconfitta di fila

La Casertana cade ancora, questa volta a Cosenza. I falchetti partono bene e vanno in vantaggio con un rigore di Liotti, ma poi subiscono tre reti e finiscono per perdere 3-1. È la terza sconfitta di fila per la squadra di mister Rossi, che ora fatica a risalire la classifica.

I ragazzi di mister Coppitelli battuti 3-1. Esordio amarissimo per l'ex Napoli Coli Saco La Casertana incassa la terza sconfitta consecutiva. A Cosenza i falchetti passano in vantaggio ma escono sconfitti per 3 reti a 1. Esordio amarissimo per l'ex Napoli Coli Saco che viene espulso nel finale. Pronti via e Saco finisce già a referto. Al 2' minuto il centrocampista francese si fa ammonire. Le due squadre faticano a creare azioni degne di nota. Prima la Casertana ci prova con Kallon ma la conclusione dell'attaccante rossoblu finisce lenta tra le braccia di Vettore. Poi Ba che manca la rete di testa per un soffio.

