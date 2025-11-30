Ihl-regular season Dalla vetta alla crisi Varese incassa contro Alleghe la terza sconfitta di fila
In dieci giorni dal primo posto alla prima piccola crisi stagionale. Alla quindicesima giornata di IhL-Regular Season, Varese si arrende 5-2 nello scontro diretto con Alleghe che opera il sorpasso in classifica. Partita piena di colpi di scena, con tanto di mega-rissa nel secondo tempo. Per i lombardi, privi di diverse pedine fondamentali e costretti a capitolare davanti alla maggiore concretezza dei veneti, è il terzo ko consecutivo. Gli uomini di coach Da Rin scivolano al terzo posto e ora sono chiamati ad una svolta nelle prossime sfide. Venendo al match, Mastini più pimpanti in avvio e vicini al vantaggio in numerose occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
