Inter a Cremona per difendere il primato | Nicola rilancia Vardy

L’Inter arriva a Cremona con il morale alle stelle dopo aver battuto il Borussia Dortmund in Champions League. La capolista cerca di mantenere il primato in campionato, anche se il calendario richiede attenzione e concentrazione. Nicola e Vardy sono pronti a rilanciare le ambizioni dei nerazzurri, che vogliono continuare la striscia positiva senza perdere punti lungo il percorso.

Il calendario impone di cambiare subito registro. L' Inter, capolista e reduce dalla vittoria in Champions League in casa del Borussia Dortmund, fa visita alla Cremonese con l'obiettivo di difendere il primato in classifica e mantenere continuità in campionato. Al "Zini" andrà in scena una sfida che incrocia ambizioni opposte e stati d'animo distanti, con i nerazzurri chiamati a non distrarsi tra le voci di mercato. L'Inter tra Europa e campionato. Il successo di Dortmund ha confermato solidità e carattere del gruppo guidato da Cristian Chivu, anche se non decisivo ai fini della classifica europea per evitare i playoff.

