L’influencer siciliana Nadia Lauricella diventa cavaliera dell’Ordine al merito per volontà del Pres

Nadia Lauricella, influencer siciliana di 28 anni, ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito dal presidente Sergio Mattarella. La giovane, nata a Racalmuto in provincia di Agrigento, ha ottenuto questa onorificenza per il suo impegno e la sua presenza sui social. La cerimonia si è svolta qualche giorno fa, in un clima di festa e riconoscimento pubblico.

Nadia Lauricella, 28 anni, nata a Racalmuto in provincia di Agrigento, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della dal presidente Sergio Mattarella. La nomina, resa nota il 1° febbraio 2026, è stata decisa su proposta diretta del capo dello Stato, in riconoscimento del suo impegno e del messaggio di resilienza che ha diffuso attraverso la sua vita pubblica. La Lauricella, nota per il suo profilo sui social network, è diventata un simbolo di forza e autenticità, nonostante sia nata con la focomelia, una condizione che le ha privato entrambe le braccia. La sua storia, raccontata con sincerità e un’energia contagiosa, ha conquistato migliaia di follower in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'influencer siciliana Nadia Lauricella diventa cavaliera dell'Ordine al merito. Da anni mostra il suo sorriso contagioso e la sua vita fra equitazione, motociclette, viaggi e moda nonostante la focomelia l'abbia lasciata senza braccia dalla nascita.

