Sonia e Marco del ' Trenino di Elia' nominati Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Sonia Gerelli e Marco Damonte, due cittadini di Arenzano, hanno ricevuto una nomina importante. Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di conferirgli il titolo di Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Sonia, 42 anni, e Marco, 56, sono stati premiati per il loro impegno, anche se i dettagli sulle motivazioni non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La notizia ha fatto subito parlare tra gli abitanti del paese, che conoscono bene il loro lavoro e la loro dedizione.

A Sonia Gerelli e Marco Damonte, 42 e 56 anni di Arenzano, sono stati nominati Ufficiali dell'Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta dei genitori del piccolo Elia, morto a nemmeno tre anni nel 2024 a causa di una rara sindrome sviluppata dopo aver.

