Sonia e Marco del ' Trenino di Elia' nominato Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Sonia e Marco, due volontari di Arenzano, hanno ricevuto una nomina importante. Il Presidente Sergio Mattarella ha deciso di conferirgli il titolo di Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Sonia Gerelli e Marco Damonte, che gestiscono il 'Trenino di Elia', ora portano a casa un riconoscimento ufficiale per il loro impegno.

A Sonia Gerelli e Marco Damonte, 42 e 56 anni di Arenzano, sono stati nominati Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta dei genitori del piccolo Elia, morto a nemmeno tre anni nel 2024 a causa di una rara sindrome sviluppata dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12. Una tragedia che ha portato la coppia ad avviare una campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome emolitico uremica attraverso l'associazione ‘Il trenino di Elia’.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Trenino di Elia

Nella serata del 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Arezzo, si sono svolte le tradizionali celebrazioni natalizie, durante le quali sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Silvia Giordani, professionista di rilievo con una lunga esperienza nel suo settore, ha ricevuto recentemente un nuovo riconoscimento.

Ultime notizie su Trenino di Elia

