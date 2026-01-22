Phil Collins ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua condizione di salute, affermando di essere assistito 24 ore su 24 da un’infermiera. Dopo un periodo di silenzio, l’artista ha parlato delle difficoltà affrontate a causa dei suoi problemi di salute, che lo avevano portato a sospendere temporaneamente la sua attività artistica nel 2022. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale e sulle sfide recenti.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Phil Collins ha parlato del periodo difficile affrontato recentemente per i problemi di salute che avevano portato l’artista ad abbandonare le scene nel 2022. In precedenza, il musicista di Chiswick aveva condiviso un aggiornamento sulla sua salute attraverso il documentario Drummer First nel 2024, registrato due anni prima. In quel video era stato intervistato dal canale di batteria di YouTube Drumeo, dove ha raccontato che si stava ancora abituando a non saper più suonare la batteria e ha detto che preferirebbe prendersi del tempo lontano dalla batteria piuttosto che non essere più in grado di suonare come prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Phil Collins parla del suo stato di salute: “Ho un’infermiera che mi assiste 24h su 24”

Leggi anche: “Ho subito 5 operazioni al ginocchio, ho un’infermiera 24 ore su 24 e i miei reni sono intasati a causa dell’alcol, ma c’è ancora vita in me”: così Phil Collins

Phil Collins vive con un’infermiera 24 ore su 24: “Ho passato anni difficili, è andato tutto storto”Phil Collins condivide la sua esperienza di vivere sotto assistenza 24 ore al giorno a causa di problemi di salute.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Phil Collins e la malattia: E' andato tutto storto, ma vorrei provare a tornare in studio; Phil Collins: Tutto quello che poteva andare storto è andato storto; Franz Di Cioccio: Phil Collins dice che senza la Pfm non ci sarebbero stati i Genesis. Ho sei cani e sette gatti; Phil Collins e gli anni difficili: Ora potrei tornare in studio.

Phil Collins: «Tutto quello che poteva andare storto è andato storto»«Sono seguito da infermieri 24 ore su 24», dice il musicista in una nuova intervista in cui spiega di essersi sottoposto a cinque operazioni al ginocchio. Può camminare con le stampelle e medita di ri ... rollingstone.it

Phil Collins e la malattia: E' andato tutto storto, ma vorrei provare a tornare in studioPhil Collins rompe il silenzio in una intervista concessa a Zoe Ball per il podcast che la Bbc gli ha dedicato. E proposito della sua malattia, non .. ondarock.it

Phil Collins e i problemi di salute: è andato tutto storto. Ho un'infermiera 24 ore su 24. Ma vorrei tornare a fare musica x.com

PHIL COLLINS E GLI ANNI DIFFICILI: "ORA POTREI TORNARE IN STUDIO" In una nuova intervista, l’ex Genesis condivide aggiornamenti sul suo stato di salute Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756546/phil-collins-stato-salute-nuova-intervista-bbc-seg - facebook.com facebook