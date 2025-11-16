Per il Rimini si fa sempre più dura Ascoli pratica sbrigata in due minuti
Rimini 0 Ascoli 2 (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Ferrarini (20’ st Madonna), Leoncini (20’ st Falasco), De Vitis (1’ st Fiorini), Piccoli, Capac (35’ st Rubino); D’Agostini (1’ st Asmussen), Boli. A disp.: Gagliano, Moray, Bassoli, Fabbri, Petta, Contaldo. All.: D’Alesio. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (26’ st Guiebre); Milanese, Damiani (39’ st Corradini); Silipo (26’ st Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi (26’ st Oviszach); Gori (32’ st Ndoj). A disp.: Barosi, Brzan, Cozzoli, Menna, Bando, Chakir, Zagari. All.: Tomei. Arbitro: Marco Di Loreto di Terni. Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Gennantonio Martone di Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
