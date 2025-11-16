Per il Rimini si fa sempre più dura Ascoli pratica sbrigata in due minuti

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini 0 Ascoli 2 (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Ferrarini (20’ st Madonna), Leoncini (20’ st Falasco), De Vitis (1’ st Fiorini), Piccoli, Capac (35’ st Rubino); D’Agostini (1’ st Asmussen), Boli. A disp.: Gagliano, Moray, Bassoli, Fabbri, Petta, Contaldo. All.: D’Alesio. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Pagliai (26’ st Guiebre); Milanese, Damiani (39’ st Corradini); Silipo (26’ st Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi (26’ st Oviszach); Gori (32’ st Ndoj). A disp.: Barosi, Brzan, Cozzoli, Menna, Bando, Chakir, Zagari. All.: Tomei. Arbitro: Marco Di Loreto di Terni. Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Gennantonio Martone di Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

per il rimini si fa sempre pi249 dura ascoli pratica sbrigata in due minuti

© Sport.quotidiano.net - Per il Rimini si fa sempre più dura. Ascoli, pratica sbrigata in due minuti

Leggi anche questi approfondimenti

Rimini, l’estate più dura. Dal trionfo in Coppa Italia alla cessione del club. Il futuro è un’incognita - La Coppa Italia di serie C messa in bacheca per la prima volta nella storia del club, la festa dei tifosi, l’orgoglio della presidente Stefania Di Salvo. Secondo quotidiano.net

Rimini non è più Rimini: l’estate ora dura tre giorni - Non c’è più la villeggiatura di un tempo, quasi più nessuno resta una o due settimane. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rimini Fa Pi249 Dura