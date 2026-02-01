L’evoluzione delle relazioni | come i legami di amicizia si trasformano con l’età e il percorso personale
L’amicizia cambia con l’età e le esperienze di vita. Le persone si allontanano o si avvicinano, le priorità cambiano e i legami si rafforzano o si indeboliscono. Non esiste una regola fissa: ogni rapporto si evolve a modo suo, seguendo i percorsi di chi lo vive.
L’amicizia non è un’istituzione immutabile, né un legame che si preserva automaticamente con il passare del tempo. Crescendo, le relazioni d’infanzia e adolescenza si trasformano, si affievoliscono o si riorganizzano in base a scelte di vita, cambiamenti di valori e nuove priorità. Non esiste un’amicizia “per sempre” nel senso letterale del termine: i rapporti si aggiornano, si ristrutturano, si rinsaldano o si interrompono, spesso senza preavviso. La transizione dall’età scolastica a quella adulta segna un punto di svolta fondamentale in questo processo. Quando siamo bambini, gli amici nascono per vicinanza geografica: si conoscono nella stessa classe, si gioca nello stesso cortile, si condivide lo stesso orario scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
