Due bande di nordafricani una contro l'altra, quattro feriti di cui uno in modo grave. Nel parcheggio antistante la stazione Lido a Ostia, intorno alle 20, si verificata una rissa tra stranieri che si sono affrontati a colpi di coltello davanti ai tanti testimoni. Sul posto carabinieri e 118. In piazzale Stazione del Lido sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. All'arrivo dei soccorritori i partecipanti alle violenze si sono dati alla fuga. Quattro i feriti trovati sul posto: un tunisino di 26 anni, accoltellato al torace e alla schiena e ricoverato in pericolo di vita al San Camillo di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paura a Ostia, maxi-rissa tra bande di nordafricani: coltelli e feriti