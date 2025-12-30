I reati in città sono in calo dell’8% Ma è allarme per minori e coltelli Boom dei sequestri di stupefacenti
I dati sulla criminalità a Milano mostrano un calo dell’8% rispetto al 2024, confermando una tendenza positiva nel tempo. Tuttavia, restano preoccupazioni per l’aumento di reati legati ai minori e all’uso di coltelli, mentre si registra un incremento dei sequestri di stupefacenti. Questi aspetti evidenziano aree di attenzione ancora da monitorare, anche in un contesto di miglioramento generale della sicurezza in città.
I numeri complessivi della criminalità all’ombra della Madonnina sono in calo rispetto al 2024, a conferma di un trend ormai consolidato negli anni. Tuttavia, non può non far riflettere l’incidenza percentuale dei minorenni sulle statistiche dei reati predatori: uno su cinque è commesso da under 18, secondo le cifre interforze. Così come, e non è una novità dell’anno che sta per concludersi, preoccupa la presenza dei coltelli, pure in questo caso in linea con una tendenza già evidenziata nel recente passato da chi analizza ogni giorno quello che succede per strada. Ieri mattina il bilancio del 2025, aggiornato al 15 dicembre, è stato presentato a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia, dal questore Bruno Megale e dai comandanti provinciali di Arma e Finanza Rodolfo Santovito e Andrea Fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
