L' emergenza Salso non è rientrata il sindaco Balsamo | Gli altri enti siano più presenti

Il maltempo ha rallentato l’emergenza a Salso, ma non l’ha risolta. A Licata, il sindaco Balsamo chiede più presenza degli altri enti per gestire la situazione. La minaccia di esondazione del fiume Salso resta concreta e le autorità continuano a monitorare la zona.

Attualmente il fiume è arrivato a mezzo metro dal limite di emergenza ed è costantemente monitorato dai responsabili di protezione civile che sono anche al lavoro per fronteggiare le criticità Nonostante la tregua concessa dal maltempo a Licata, il rischio di esondazione del fiume Salso non è ancora scongiurato. Il livello del corso d’acqua nella città del faro è di circa quattro metri e mezzo, mentre il limite di emergenza è fissato a cinque. A preoccupare i tecnici della protezione civile sono i notevoli cumuli presenti nell’area dell’Ennese, che lentamente defluiscono a valle verso Licata. Decisive saranno le prossime dodici ore: secondo le previsioni meteo, sulla città non dovrebbe piovere fino a mercoledì, quando sono attese precipitazioni che, stando agli esperti, dovrebbero essere di debole intensità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il maltempo non dà tregua a Licata.

In risposta all’allerta meteo di codice rosso, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e altri divieti, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante l’emergenza maltempo.

