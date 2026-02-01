Il fiume Salso continua a fare paura il sindaco | L' emergenza non è rientrata

Il maltempo non dà tregua a Licata. Il livello del fiume Salso resta alto e preoccupa ancora i residenti. Il sindaco conferma che l’emergenza non è finita e invita alla prudenza. La paura si fa sentire tra chi vive vicino alle sponde del fiume, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione.

Angelo Balsamo: "La piana di Mollarella è completamente allagata". L’allerta resta attiva, prosegue il monitoraggio della protezione civile comunale Il maltempo continua a creare apprensione a Licata, dove resta alta l’attenzione per il livello del fiume Salso. Il sindaco Angelo Balsamo ha spiegato che “l’emergenza non è rientrata, la piana di Mollarella - ha detto ad AgrigentoNotizie - è completamente allagata”. Il corso d’acqua, monitorato per tutta la notte dalla protezione civile comunale, ha raggiunto un livello di 2,47 metri, ancora sotto la soglia di esondazione ma comunque preoccupante.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il passaggio del ciclone Harry nell’Agrigentino ha causato un innalzamento di circa 3 metri del fiume Salso.

Argomenti discussi: Rischio idrogeologico in Sicilia, Cambiano: ''Clima estremo e burocrazia ferma, il fiume Salso è una bomba a orologeria''; Cambiano: allarme rischio idrogeologico sul fiume Salso; Fiume Salso, continua il monitoraggio da parte della Protezione civile comunale; Sicilia fragile, tra clima estremo e territori abbandonati: l'allarme di Cambiano.

Fiume Salso, continua il monitoraggio da parte della Protezione civile comunaleSi continua a monitorare il fiume Salso. L’allerta rimane ma, per fortuna, i valori si sono abbassati. Al momento, a Licata, il livello del fiume è pari a 2,47 metri, distante dunque dalla soglia di ... grandangoloagrigento.it

Cambiamenti climatici, Cambiano: Il fiume Salso pieno di vegetazione selvaggia e ostruzioniSicilia fragile, tra clima estremo e territori abbandonati: la pioggia corre veloce, ma la burocrazia resta ferma. A dirlo è Angelo Cambiano, deputato regionale licatese del Movimento 5 Stelle. Ecco ... quilicata.it

+++EMERGENZA SALSO+++ L'allerta rimane ma, per fortuna, i valori si sono abbassati. Al momento, a Licata, il livello del fiume è pari a 2,47 metri, distante dunque dalla soglia di esondazione. Il monitoraggio, da parte della Protezione Civile Comunale, anda - facebook.com facebook