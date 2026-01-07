Fara In Sabina | Montelibretti In sala d’attesa in stazione con un coltello in mano reagisce al tentativo di disarmarlo dei Carabinieri Arrestato per violenza resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

A Fara in Sabina, nel comune di Montelibretti, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri durante un intervento presso la stazione. In sala d’attesa, ha reagito con violenza a un tentativo di disarmo, impugnando un coltello. L’arresto è stato effettuato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio rappresenta un intervento di routine che si è concluso con l’arresto dell’individuo.

Cronache Cittadine FARA IN SABINA MONTELIBRETTI – I Carabinieri delle Stazioni di Passo Corese e Montelibretti hanno tratto in arresto un L'articolo Fara In Sabina Montelibretti. In sala d'attesa in stazione con un coltello in mano, reagisce al tentativo di disarmarlo dei Carabinieri. Arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale Cronache Cittadine. Entra nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria armato di un coltello: momenti di apprensione a Fara Sabina - I Carabinieri delle Stazioni di Passo Corese e Montelibretti hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera, residente in Bassa Sabina e già noto alle Forze dell'Ordine, ritenuto respon ...

