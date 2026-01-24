Lega Pro 23esima giornata girone C seconda consecutiva vittoria del Crotone contro il Potenza con i gol di Maggio e Di Pasquale
Nella 23ª giornata di Lega Pro, il Crotone ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo il Potenza 2-0. I gol di Maggio al 42ª minuto e Di Pasquale al 52ª hanno deciso l'incontro. La formazione rossoblù ha schierato un 4-3-3, dimostrando solidità e determinazione nel proseguire il proprio cammino stagionale.
Crotone 2 Potenza 0 Marcatori: 42° Maggio, 52° Di Pasquale Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Stronati), Vinicius, Sandri (Calvano), Piovanello, Gomez, Maggio (Energe). All Longo Potenza (4-3-3): Cucchietti, Adjapong (Riggio), Bachini, Rocchetti, Camigliano, Siatounis, Maisto, De Marco (Schimmenti), Felippe (Castorani), Murano (Anatriello), D’Auria (Crisoli). All De Giorgio Arbitro: Franco Gemelli di Messina Ass. Alessandro Marchese di Napoli – Manuel Marchese di Pavia Quarto giudice a bordo campo: Andrea Palmieri di Brindisi Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola Ammoniti: Maggio, Gallo Angoli: 6 a 3 per il Crotone Recupero: 2 e 4 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lega Pro girone C posticipo 22esima giornata il Crotone torna al successo (0-2) esterno contro il Cosenza con un gol per tempo di Di Pasquale e PiovanelloNel match valido per la 22ª giornata di Lega Pro Girone C, il Crotone ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro il Cosenza.
