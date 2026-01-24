Lega Pro 23esima giornata girone C seconda consecutiva vittoria del Crotone contro il Potenza con i gol di Maggio e Di Pasquale

Nella 23ª giornata di Lega Pro, il Crotone ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo il Potenza 2-0. I gol di Maggio al 42ª minuto e Di Pasquale al 52ª hanno deciso l'incontro. La formazione rossoblù ha schierato un 4-3-3, dimostrando solidità e determinazione nel proseguire il proprio cammino stagionale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.