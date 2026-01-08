I tedofori salgono in barca La madrina Laura Fogli sfila tra due ali di folla

A Comacchio, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata nel centro storico, accompagnata dai tedofori e dalla madrina Laura Fogli, tra la partecipazione di una folla raccolta. L’evento segna un momento di condivisione e di entusiasmo sportivo, in preparazione alle Olimpiadi invernali. La cerimonia si inserisce nel contesto delle celebrazioni per questa importante manifestazione internazionale.

Comacchio in festa per il passaggio della Fiamma Olimpica. Il simbolo delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, è arrivata a metà mattinata nel centro storico di Comacchio. Ad accoglierla il sindaco Pierluigi Negri con la testimonial e già atleta olimpionica Laura Fogli. Schierati cittadini con le bandierine, scolaresche che hanno colorato ancor più la giornata, una data storica per il territorio. Il primo momento è stato di buon mattino, quando l’assessore allo sport Emanuele Mari, a Spazio Marconi, ha accolto tutta la macchina organizzativa della Fiamma olimpica con i nove tedofori, i quali molto emozionati si sono trovati nei locali del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I tedofori salgono in barca. La madrina Laura Fogli sfila tra due ali di folla Leggi anche: La fiamma accende Macerata e Civitanova, tedofori scortati dalla folla Leggi anche: Talk & aperitivo dal libro di Laura Leonelli "Io Non Scendo. Donne che salgono sugli alberi e guardano lontano" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I tedofori salgono in barca. La madrina Laura Fogli sfila tra due ali di folla. I tedofori salgono in barca. La madrina Laura Fogli sfila tra due ali di folla - Il percorso è passato per i Trepponti fino ad arrivare nel cuore delle valli. msn.com

MILANO-CORTINA 2026: -31 IL PROGRAMMA DI PAGINE DI SPORT Manca ormai solo un mese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sale l'attesa, salgono le emozioni mentre il fuoco olimpico viaggia attraverso l'Italia portato da 10001 tedofori - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.