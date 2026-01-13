Pontelandolfo partecipato incontro sulle criticità del Pronto Soccorso del San Pio di Benevento

A Pontelandolfo si è svolto un incontro dedicato alle criticità del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento. Durante l’evento è stata presentata una proposta per affrontare il sovraffollamento e migliorare la rete emergenza-urgenza nel Sannio. L’iniziativa ha coinvolto operatori e rappresentanti locali, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per garantire un’assistenza più efficace e sostenibile.

Comunicato Stampa Durante l'iniziativa è stata presentata una proposta strutturata per superare il sovraffollamento del Pronto Soccorso e riequilibrare la rete emergenza-urgenza nel Sannio L'incontro tenutosi nella serata di ieri a Pontelandolfo sulle criticità del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio .

