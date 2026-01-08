Pontelandolfo criticità del Pronto Soccorso del San Pio | tavolo tecnico promosso dal sindaco Testa

Il sindaco di Pontelandolfo ha promosso un tavolo tecnico con l’obiettivo di affrontare le criticità del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio. Questa iniziativa mira a individuare soluzioni concrete e durature, coinvolgendo le parti interessate per garantire un miglioramento del servizio. La collaborazione tra le istituzioni rappresenta un passo importante per rispondere alle esigenze della comunità e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Estremamente positivo il riscontro all'iniziativa promossa dal Sindaco di Pontelandolfo di avviare un tavolo tecnico per strutturare una soluzione definitiva alle criticità del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio. All'incontro parteciperanno anche il Dott. Nunzio Varricchio, Segretario Provinciale del SUMAI (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana ) e la Dott. ssa Francesca Olivieri, Presidente Provinciale dell' OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche). "Accolgo con profonda soddisfazione e gratitudine la partecipazione del dr. Varricchio e della dott.

Pronto soccorso San Pio, Errico (FI): “Quanto accaduto è inaccettabile, ma va riconosciuto il lavoro degli operatori sanitari” - Se il direttore generale Maria Morgante ritiene che la procedura sia stata applicata correttamente, allora è la procedura stessa a dover essere rivista, perché quanto accaduto non è accettabile e ness ... msn.com

Criticità pronto soccorso San Pio Benevento: incontro pubblico a Pontelandolfo #Benevento facebook

