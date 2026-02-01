le prove del sistema hannoun

Il Tribunale del Riesame di Genova ha deciso di mantenere in carcere Mohammad Hannoun, confermando la sua pericolosità. Le autorità ritengono che possa rappresentare un rischio, e per questo motivo ha ricevuto la conferma della misura restrittiva. Hannoun resta dietro le sbarre mentre proseguono le indagini sul suo conto.

Mohammad Hannoun resta in carcere e il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la sua pericolosità. Il punto, però, non sta solo nella fondamentale decisione cui si è giunti, ma sta nella dettagliatissima disamina dei fatti che viene portata alla luce e che consente di avere un quadro ancora più esteso della rilevanza internazionale che ha il giordano, oggi in carcere con l'accusa di essere a capo della cupola di Hamas in Italia. Diverse le immagini ritenute significative dell'adesione di Hannoun sia all'ideologia di Hamas, ma anche e soprattutto di vicinanza all'ala militare del movimento terroristico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Mohammad Hannoun

Le autorità israeliane hanno consegnato delle prove all’Italia, ma sono state dichiarate illegittime e non utilizzabili.

I giudici hanno confermato l’arresto di Mohammad Hannoun, leader proPal, sostenendo che ci sono prove solide che dimostrano il suo coinvolgimento con Hamas.

Ultime notizie su Mohammad Hannoun

INCHIESTA FONDI HAMAS, PROVE SOLIDE CONTRO HANNOUN "Appare evidente che la grande massa di dati probatori permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terr - facebook.com facebook