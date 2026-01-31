hannoun illegali le prove fornite da israele

Le autorità israeliane hanno consegnato delle prove all’Italia, ma sono state dichiarate illegittime e non utilizzabili. Nonostante questo, l’accusa contro Mohammad Hannoun si basa su elementi solidi. La decisione mette in luce come, anche senza i documenti provenienti da Israele, l’impianto accusatorio resti forte.

Le prove offerte all'Italia dalle autorità israeliane non sono utilizzabili e vanno scartate, ma l'impianto accusatorio contro Mohammad Hannoun è comunque «solido». È il succo delle motivazioni depositate ieri dal tribunale del riesame di Genova, che il 18 gennaio aveva confermato il carcere preventivo per il presidente dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp) e per altri tre indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas.

Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi a Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, a suo avviso, anche i bambini vengono considerati terroristi.

Mahmoud Hannoun, figlio del principale indagato nell'inchiesta sui fondi ad Hamas, commenta le accuse, affermando che le prove sono fornite esclusivamente da Israele e che, secondo lui, anche i bambini vengono considerati terroristi.

