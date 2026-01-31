Hannoun ci sono prove solide del sostegno ad Hamas

I giudici hanno confermato l’arresto di Mohammad Hannoun, leader proPal, sostenendo che ci sono prove solide che dimostrano il suo coinvolgimento con Hamas. Secondo l’ordinanza di 58 pagine, i dati raccolti evidenziano chiaramente la sua partecipazione all’associazione terroristica e il suo contributo finanziario stabile. La situazione si fa più chiara, e le autorità sono sicure della loro ricostruzione.

"Appare evidente che la grande massa di dati probatori permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia il suo stabile contributo al suo finanziamento", lo scrivono i giudici nelle 58 pagine dell'ordinanza che conferma l'arresto del leader proPal Mohammad Hannoun. Al 64enne, in carcere dal 27 dicembre scorso, vengono contestati i reati di associazione terroristica ed eversione dell’ordine democratico e di aver dirottato fondi destinati a "società benefiche" su Hamas. Un sostegno economico che non necessariamente, precisano i giudici, deve avere finalità terroristiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hannoun, ci sono prove solide del sostegno ad Hamas Approfondimenti su Hannoun ProPal Fondi Hamas: “Accuse solide ad Hannoun, ma stop ai dossier anonimi dell’intelligence israeliana” Un tribunale italiano ha respinto le accuse dell’intelligence israeliana contro Mohamed Hannoun, un imprenditore di origine palestinese. Hannoun, l'inchiesta sull'associazione benefica in cerca delle prove dei finanziamenti ad Hamas L'inchiesta riguarda l'associazione benefica collegata a Mohammed Hannoun, arrestato il 27 dicembre. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Saturn in All 12 Houses | Why Saturn Gives Delays, Struggles & Ultimate Success #astrology Ultime notizie su Hannoun ProPal Argomenti discussi: Hannoun, illegali le prove fornite da Israele; Hannoun resta in cella. Le prove sono solide: rafforzava Hamas; Hannoun resta in carcere: per i giudici le prove sono solide. Ma gli atti di Tel Aviv risultano inutilizzabili; FreeClip 2, la prova delle nuove cuffie-gioiello di HUAWEI. Hannoun, illegali le prove fornite da IsraeleIl Manifesto.it. Le motivazioni del riesame Per i giudici l’impianto accusatorio resta comunque «solido». Gli avvocati difensori annunciano ricorso in ... infopal.it Hannoun resta in carcere: per i giudici «le prove sono solide». Ma gli atti di Tel Aviv risultano «inutilizzabili»Nell’ordinanza viene spiegato perchè il leader pro Pal non è stato scarcerato. «Quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia ... editorialedomani.it Hannoun resta in carcere: per i giudici «le prove sono solide». Ma gli atti di Tel Aviv risultano «inutilizzabili» x.com Francesco Giubilei. . La sinistra ha organizzato eventi, manifestazioni, ha addirittura portato alla Camera dei Deputati Mohammad Hannoun, in carcere per aver finanziato i terroristi di Hamas, ma critica Salvini per chi incontra. Non sono credibili. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.