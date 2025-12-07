Le pillole di Polly recensione di Piomba libera tutti di Marco Malvaldi

Ci sono persone che sembrano destinate a vivere in eterno. Non importa quanti anni abbiano; è come se la morte non li riguardasse. E quando alla fine se ne vanno, si ha l’impressione che sia successo qualcosa di inaudito, di inconcepibile. I quattro vegliardi del BarLume sono esattamente così. Messi insieme avranno più di 350 anni, eppure sono vispi e arzilli come soldati di leva in libera uscita domenicale. Ammazzano il tempo giocando a carte dalla mattina alla sera, senza mancare di prendersi reciprocamente per i fondelli e di spettegolare come se non ci fosse un domani. Per non parlare di quello che combinano quando a Pineta viene trovato un morto ammazzato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

