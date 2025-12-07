Le pillole di Polly recensione di Piomba libera tutti di Marco Malvaldi
Ci sono persone che sembrano destinate a vivere in eterno. Non importa quanti anni abbiano; è come se la morte non li riguardasse. E quando alla fine se ne vanno, si ha l’impressione che sia successo qualcosa di inaudito, di inconcepibile. I quattro vegliardi del BarLume sono esattamente così. Messi insieme avranno più di 350 anni, eppure sono vispi e arzilli come soldati di leva in libera uscita domenicale. Ammazzano il tempo giocando a carte dalla mattina alla sera, senza mancare di prendersi reciprocamente per i fondelli e di spettegolare come se non ci fosse un domani. Per non parlare di quello che combinano quando a Pineta viene trovato un morto ammazzato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Le pillole di Polly: recensione di “Tutti su questo treno sono sospetti” di Benjamin Stevenson
Le pillole di Polly: recensione di “L’innocenza di padre Brown” di Gilbert Keith Chesterton
Le pillole di Polly: recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani
Le pillole di sartoria by Annalaura Carolei UNA PRIMA PARTE DI PILLOLE DEDICATE ALLA LAVORAZIONE DI QUESTA GIACCA IN TWEED, TANTO SEMPLICE E LINEARE, QUANTO COMPLETA DAL PUNTO DI VISTA SARTORIALE.... - facebook.com Vai su Facebook
Le pillole di Polly recensione di “Piomba libera tutti” di Marco Malvaldi - Non importa quanti anni abbiano; è come se la morte non li riguardasse. Lo riporta romadailynews.it
Le pillole di Polly: recensione di “Le piccole libertà” di Lorenza Gentile - A trent'anni, Oliva ha tutte le carte in regola per poter dire di aver reso fieri di lei i suoi genitori, che le hanno insegnato che la vera felicità sta ... Come scrive romadailynews.it