Di solito, la gente dice un sacco di cattiverie su Rocco Schiavone. Negli ultimi tempi, tuttavia, le voci che circolano su di lui non sono tutte negative. Si dice che il vicequestore romano sarebbe meno irascibile con i suoi collaboratori, al limite, talvolta, della gentilezza; alcuni arditi arrivano ad affermare che non fumerebbe nemmeno più spinelli in ufficio. Ne avessero azzeccata una. La verità è che Schiavone è lo stesso di sempre: scontroso come un mastino nei confronti dell'intero genere umano, specie se porta il nome di Mimmo D'Intino, e dipendente dal fumo come un poppante dalle cure della mamma.

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Sotto mentite spoglie” di Antonio Manzini