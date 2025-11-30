le note di rtc nel segno di gustav mahler

Rete Toscana Classica (si ascolta su Fm 93.300 o canale 720 digitale terrestre) in questa prima settimana di dicembre orienta la nostra attenzione sulla figura enigmatica di Gustav Mahler (1860 - 1911) direttore eccelso e compositore impegnato in un percorso ambiguo, oscillante tra il lascito del Romanticismo e gli stimoli eterogenei di Berg e Webern. Ma anche di Wagner, in quel tentativo di spingersi oltre la tonalità, con quella dissonanza irrisolta del Preludio e morte d’Isotta, in onda oggi alle 18.12 con i Berliner Philharmoniker, direttore Wilhelm Furtwängler, in una registrazione del 1954. 🔗 Leggi su Lanazione.it

