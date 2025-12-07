Terzo risultato utile consecutivo e terza vittoria di fila al Comunale: c’è soddisfazione nelle parole del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli. "Abbiamo centrato una prestazione importante – afferma–. L’unico rammarico è di non essere riusciti a chiuderla prima, evitando di soffrire nel finale. Ma faccio i complimenti ai ragazzi, il loro spirito si è visto al 90’: su una palla persa, in 3-4 secondi erano già tutti dietro la linea della sfera. Così si raggiungono obiettivi e risultati". Una rivincita. "Il gol subìto nel recupero contro il Campobasso ci ha fatto entrare in campo con grande voglia e con ‘cattiveria’ – spiega Birindelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: mister Birindelli. "Prestazione importante. Bravi i ragazzi»