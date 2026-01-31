Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d' apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina | la rivincita

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. La vicenda, che aveva fatto molto discutere, si è conclusa con un finale positivo: il bambino sarà presente alla festa olimpica, dando così una sorta di rivincita alla sua storia.

Finirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per salire sul bus della linea 30 Calalzo-Cortina. Secondo quanto apprende l'ANSA, la Fondazione Milano Cortina 2026 gli avrebbe proposto un ruolo nella Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi a Cortina. La famiglia del bambino avrebbe accettato la proposta con entusiasmo. Sulla vicenda che ha coinvolto l'undicenne, Dolomiti Bus, titolare del servizio di linea sulla tratta in questione, ha recentemente confermato di aver avviato approfondimenti attraverso un rigoroso accertamento dei fatti accaduti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Argomenti discussi: Non ci salgo più su quel bus. Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare: parla Riccardo,…; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato.

Riccardo, il bambino di 11 anni fatto scendere sotto la neve sarà protagonista all’apertura di Milano-Cortina 2026, la mamma: «È esploso di gioia»Riccardo, 11 anni, il bambino di Belluno costretto martedì scorso a scendere dal bus sotto la neve, ha ricevuto un invito che ha cancellato la brutta giornata: ... leggo.it

Il bambino fatto scendere dal bus a Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: la rivincitaFinirà con un lieto fine la vicenda del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre sei chilometri a piedi, sotto la neve, perché non aveva il nuovo biglietto da ... ilmattino.it

