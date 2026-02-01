A Niscemi si torna a parlare di case costruite senza permesso. Molte di queste abitazioni hanno resistito a una frana che si è verificata quasi 30 anni fa. Nonostante tutto, sono state comunque condonate. Ora il Comune deve decidere se spostare il paese per mettere in sicurezza le persone che ci vivono. La questione rimane aperta e l’attenzione si concentra sulle famiglie coinvolte.

Molte avevano già resistito a una frana quasi 30 anni fa, poi furono comunque condonate, e ora bisogna decidere se spostare il paese Il centro storico di Niscemi, la cittadina siciliana in cui negli scorsi giorni un’enorme frana ha distrutto parte del centro storico, è composto in gran parte da abitazioni di due o tre piani, l’una attaccata all’altra. Le case tirate su negli ultimi decenni senza autorizzazioni e senza particolari accorgimenti edilizi si alternano a quelle antiche senza interruzioni. A volte sono state costruite dove prima c’era un vecchio edificio demolito, in altri casi hanno occupato gli spazi liberi tra una casa e l’altra e in altri ancora sono un prolungamento delle vecchie abitazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono

Un quarto dell'Italia è a rischio frane, e in alcune zone il problema si fa serio.

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un cittadino dello Zen, che chiede maggiore attenzione da parte dello Stato.

