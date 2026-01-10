L' appello di un cittadino dello Zen | Lo Stato ascolti e aiuti le persone perbene che vivono qui

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un cittadino dello Zen, che chiede maggiore attenzione da parte dello Stato. Il suo messaggio sottolinea l'importanza di ascoltare e sostenere le persone perbene che vivono nel quartiere, evidenziando le difficoltà attuali. È fondamentale che le istituzioni prestino ascolto alle esigenze della comunità per trovare soluzioni concrete e condivise.

