L' appello di un cittadino dello Zen | Lo Stato ascolti e aiuti le persone perbene che vivono qui
Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un cittadino dello Zen, che chiede maggiore attenzione da parte dello Stato. Il suo messaggio sottolinea l'importanza di ascoltare e sostenere le persone perbene che vivono nel quartiere, evidenziando le difficoltà attuali. È fondamentale che le istituzioni prestino ascolto alle esigenze della comunità per trovare soluzioni concrete e condivise.
Riceviamo e pubblichiamo.Sono un semplice cittadino dello Zen e scrivo perché quello che sta accadendo nel nostro quartiere non può più essere ignorato. Da tempo assistiamo a una situazione di totale degrado e abbandono istituzionale. Un gruppo di giovani, sempre gli stessi, sta mettendo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Comunicazione, Cappello (Unipol): "Il brand si racconta attraverso le persone che lo vivono"
Leggi anche: I cunicoli sotterranei, le armi che si affittano per andare in discoteca: vi portiamo nel ventre dello Zen
Palermo, l’arcivescovo Lorefice visita lo Zen: “La politica è lontana dai problemi della gente” / VIDEO.
La madre di Paolo La Rosa allo Zen, appello allo Stato VIDEO - A parlare nel pomeriggio dello Zen di Palermo, poco prima della Santa Messa che sarà celebrata dall’arcivescovo ... livesicilia.it
Il Coordinamento cittadino lancia un appello: «Unire le forze del centrodestra. Pronti a costruire il futuro di Crotone» #Politica #InCitta #Territori x.com
Il Coordinamento cittadino lancia un appello: «Unire le forze del centrodestra. Pronti a costruire il futuro di Crotone» #Politica #InCitta #Territori - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.