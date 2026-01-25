Lavoratori sempre più anziani Un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni
Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato in Umbria si attesta tra le più alte d’Italia. Con un dipendente su tre che ha superato i cinquant’anni, il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro si conferma una tendenza rilevante, che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le sue implicazioni sul mercato del lavoro regionale.
Perugia, 25 gennaio 2026 – Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato presenti in Umbria è tra le più elevate in Italia. Oggi, infatti, nella nostra regione, un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni con una percentuale che è del 34,1 per cento. Negli ultimi sedici anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati è stato marcato e continuo; solo dal 2020 il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sempre più lavoratori "maturi" in Veneto: uno su quattro ha più di 54 anniIn Veneto, un quarto dei lavoratori ha più di 54 anni, equivalendo a circa 560.
Leggi anche: Il 2025 tra gli anni più caldi di sempre, novembre supera la soglia critica di +1,5 °C
Operai e impiegati sempre piu' anziani. Videointervista a Paolo Zabeo
Argomenti discussi: Dipendenti sempre più anziani, la trappola demografica colpisce anche il Piemonte; Italia, dipendenti sempre più anziani. Bolzano resta tra le province più giovani; OPERAI E IMPIEGATI SEMPRE PIU’ ANZIANI: SOPRATTUTTO A PZ, TR E BI; Giovani sempre meno, lavoratori sempre più anziani: il primato lucano e il capolinea generazionale.
Veneto, lavoratori sempre più anziani: l’età media nel settore privato sfiora i 42 anniÈ quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre, che segnala un progressivo invecchiamento della forza lavoro ... rainews.it
Cgia: operai e impiegati sempre più anzianiSecondo l'Ufficio studi dell'Associazione c'è anche il problema del ricambio generazionale, spesso assente, e delle nuove scelte lavorative dei giovani Nel 2008 si attestava poco sotto i 38 anni mentr ... tgcom24.mediaset.it
VIDEO | In Veneto lavoratori sempre più anziani: 1 su 3 ha più di 50 anni - facebook.com facebook
La regione ha il record italiano di lavoratori anziani nel settore privato. Sono oltre il 35%. E i giovani preferiscono le grandi aziende. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.