Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato in Umbria si attesta tra le più alte d’Italia. Con un dipendente su tre che ha superato i cinquant’anni, il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro si conferma una tendenza rilevante, che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le sue implicazioni sul mercato del lavoro regionale.

Perugia, 25 gennaio 2026 – Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato presenti in Umbria è tra le più elevate in Italia. Oggi, infatti, nella nostra regione, un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni con una percentuale che è del 34,1 per cento. Negli ultimi sedici anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati è stato marcato e continuo; solo dal 2020 il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoratori sempre più anziani. Un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni

Sempre più lavoratori "maturi" in Veneto: uno su quattro ha più di 54 anniIn Veneto, un quarto dei lavoratori ha più di 54 anni, equivalendo a circa 560.

