Fabbriche e uffici non è un paese per giovani | in Toscana un dipendente su tre ha più di 50 anni

In Toscana, il mercato del lavoro privato sta invecchiando rapidamente, con oltre un terzo dei dipendenti di età superiore ai 50 anni. Questa tendenza riflette un cambiamento significativo nel tessuto occupazionale regionale, evidenziando sfide e opportunità legate alla sostenibilità e alla struttura delle imprese e degli uffici.

FIRENZE – I capelli d’argento sono ormai la maggioranza nelle aziende toscane. La fotografia scattata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre restituisce l’immagine di un mercato del lavoro privato che invecchia rapidamente. I dati del 2024 non lasciano spazio a dubbi: la Toscana si piazza al quinto posto in Italia per l’età avanzata della sua forza lavoro, posizionandosi subito dopo regioni come Basilicata e Molise. Il dato più eloquente riguarda la composizione anagrafica generale. Oltre un lavoratore su tre, il 34,5% del totale, ha già superato la soglia dei 50 anni. L’età media regionale ha toccato quota 42,43 anni, un valore sensibilmente più alto rispetto alla media nazionale che si ferma a 41,91.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Lavoratori sempre più anziani. Un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anniNel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato in Umbria si attesta tra le più alte d’Italia. Leggi anche: Operai e impiegati sempre più vecchi, il triste primato di Terni: più di uno su tre è over 50 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LA DIRETTIVA UE CHE ROVESCERÀ LE AZIENDE; AI in fabbrica: non è un upgrade tecnologico, ma una questione di decisioni…; Aziende ai margini della politica ma a Minneapolis non si può fare; Bollette, Confimi Industria: o interviene governo o aziende rischiano. L’Intelligenza Artificiale motore delle nuove fabbriche: Ma si valorizzi il capitale umano e si lavori di sistema per creare le giuste competenzeConfindustria rilancia sul percorso virtuoso che rende Bergamo un esempio: Al lavoro per una governance comune con Università e Kilometro Rosso ... bergamonews.it La schiscetta nasce a Milano. Un contenitore, un’abitudine, uno stile di vita. Dalle fabbriche agli uffici, il pranzo portato da casa diventa simbolo di praticità e identità milanese. Scorri il carosello e scopri la storia di un’icona quotidiana. facebook

