L'auto finisce in un dirupo morti due trentenni a Limatola nel Casertano

Due giovani di 30 anni sono morti in un incidente questa mattina a Limatola, nel Casertano. La loro auto è uscita di strada e è finita in un dirupo lungo la Provinciale 336 tra Castel Morrone e Limatola. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per i due non c’è stato niente da fare. La strada è stata chiusa al traffico mentre i rilievi vengono svolti.

